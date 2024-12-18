Садибу Дмитрієва залишили у власності забудовника — рішення суду

Садиба Дмитрієва. Фото: bzh.life

У Києві Господарський суд відмовився скасовувати право власності приватного підприємства на комплекс пам'яток садиба Дмитрієва. Він розташований на вулиці Хорива, 2.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов у Facebook.

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Деталі справи

У листопаді 2021 року Київська міська прокуратура скасувала право власності і повернула в комунальну власність садибу Дмитрієва, через те, що приватне підприємство "Конвалія-Нерухомість" не дбало про памʼятки — навмисно розібрало дах над будівлями комплексу і сприяло їх руйнуванню.

Також відомо, що реєстрація права власності була без достатніх правових підстав, оскільки за умовами договору компанія могла зареєструвати об'єкт за собою лише після завершення його реставрації.

Верховний Суд підтвердив умисне доведення пам'яток до руйнації й повернув їх громаді, а вже у червні 2023 року забудовник знову зареєстрував право власності на памʼятки.

Рішення суду

Цього разу адвокат компанії заявив, що суд нібито не може визнавати провину руйнуванні памʼяток, поки інший суд не встановить, чи лишаються ці будинки памʼятками.

Підприємство звернулося за експертизою, а суд ухвалив нове рішення, яке не підлягає оскарженню, — що ці будівлі не є пам'ятками.

Захисник пам'яток розповів, що суддя Наталія Ягічєва відома допомогою у виведенні грошей та майна оголошеного в розшук судді часів Януковича Віктора Татькова. Також недавно своїм рішенням вона передала під забудову частину Китаївського археологічного комплексу та ділянки в охоронній зоні Нацпарку "Голосіївський".

Зазначимо, що садиба Дмитрієва складається з п'яти будинків початку XIX століття та належала київському купцеві другої гільдії Івану Миколайовичу Дмитрієву. Кожна з будівель була збудована у різний час, починаючи з 30-х років ХІХ сторіччя і закінчуючи 1897 роком.

Нагадаємо, суд розглянув справу щодо перебудови літнього кінотеатру в Івано-Франківську. Частину його будівлі раніше подарували підприємству зі Львова.

Також ми писали, що у Львові демонтують ринок "Світлиця" через реконструкцію вулиці Миколайчука. Місто виділить нову ділянку для споруд підприємців.