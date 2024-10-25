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В Киеве суд принял решение по делу о нападении на журналистку

25 октября 2024 09:56
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве прошел апелляционный суд по делу нападения на журналистку
Киевский апелляционный суд. Фото: Sud.ua
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве состоялся суд по апелляции журналистки Таисии Кутузовой по делу нападения на нее работника полиции. Суд признал полицейского невиновным.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В 2020 году журналистка издания KyivPost Таисия Кутузова заявила о препятствовании своей работе во время съемки документального фильма "Закрий рот!" о местном активисте Сергее Чагарове.

Во время одного из них группа полицейских применила к журналистке силу: заломили руки, вырвали камеру и повредили микрофон. Правоохранителей отстранили от профессиональных обязанностей, а ГБР открыло уголовное производство о препятствовании со стороны работников полиции.

Дело Кутузовой о нападении – апелляционный суд вынес решение
Журналистка Таисия Кутузова. Фото: соцсети

Хотя нападение было групповым, но дело велось только в отношении одного полицейского. В марте этого года суд признал его невиновным, объяснив это "отсутствием в его действиях состава данного уголовного преступления".

Поэтому Кутузова подала апелляцию, а ее защита просил суд назначить мужчине наказание в виде четырех лет ограничения свободы.

Решение суда

15 октября Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты журналистки. Он согласился с выводами первого суда, что по делу не доказаны следующие пункты:

  • осознание обвиняемого, что Кутузова является журналисткой и умышленно ей препятствует;
  • потерпевшая вела законную профессиональную журналистскую деятельность и является профессиональной журналисткой.

Кутузова заявила, что будет оспаривать решение в Верховном Суде.

Напомним, журналисты разоблачили главу Черкасской прокуратуры на рекордной пенсии более 785 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Хмельницкой области военнослужащий подал в суд на часть. Он хотел уволиться из армии из-за наличия инвалидности у жены, но ему отказали.

суд Киев судебные решения полиция журналисты

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