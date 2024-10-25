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У Києві суд ухвалив рішення у справі нападу на журналістку

25 жовтня 2024 09:56
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві відбувся апеляційний суд у справі нападу на журналістку
Київський апеляційний суд. Фото: Sud.ua
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві відбувся суд щодо апеляції журналістки Таїсії Кутузової у справі нападу на неї працівника поліції. Суд визнав поліцейського невинним.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У 2020 році журналістка видання KyivPost Таїсія Кутузова заявила про перешкоджання своїй роботі під час знімання документального фільму "Закрий рота!" про місцевого активіста Сергія Чагарова. 

Під час одного з них група поліцейських застосувала до журналістки силу: заламали руки, вирвали камеру та пошкодили мікрофон. Правоохоронців відсторонили від професійних обов'язків, а ДБР відкрило кримінальне провадження про перешкоджання з боку працівників поліції.

Справа Кутузової про напад - апеляційний суд виніс рішення
Журналістка Таїсія Кутузова. Фото: соцмережі

Хоча напад був груповим, але справа велася лише стосовно одного поліцейського. У березні цього року суд визнав його невинним, пояснивши це "відсутністю в його діях складу даного кримінального правопорушення".

Тому Кутузова подала апеляцію, а її захист просив суд призначити чоловіку покарання у вигляді чотирьох років обмеження волі.

Рішення суду

15 жовтня Апеляційний суд Києва залишив без задоволення апеляційні скарги захисту журналістки. Він погодився з висновками першого суду, що в справі не доведено такі пункти:

  • усвідомлення обвинуваченого, що Кутузова є журналісткою і він умисно їй перешкоджає;
  • потерпіла вела законну професійну журналістську діяльність та є професійною журналісткою.

Кутузова заявила, що оскаржуватиме рішення у Верховному Суді.

Нагадаємо, журналісти викрили голову Черкаської прокуратури на рекордній пенсії понад 785 тисяч гривень.

Також ми писали, що у Хмельницькій області військовослужбовець подав позов до суду на частину. Він хотів звільнитися з армії через наявність інвалідності в дружини, але йому відмовили.

суд Київ судові рішення поліція журналісти

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09:30 В Україні посилюють мобілізацію в одній з областей

09:27 В Україні підскочили ціни на однокімнатні квартири

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