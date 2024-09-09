В Киеве осудили сбытчика наркотиков

Изъятые полицией наркотики. Фото: Нацполиция

В Киеве суд назначил сбытчику наркотиков девять лет лишения свободы с конфискацией имущества. Преступные действия совершал житель Донецкой области.

Об этом сообщили в полиции Киева в понедельник, 9 сентября.

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Сбывал наркотики в Киеве

Правоохранители установили, что незаконный сбыт психотропов в столице наладил 35-летний уроженец Донбасса. В настоящее время он проживает в Киеве. Мужчина получал групповые партии "товара", фасовал и распространял мелкими дозами во время личных встреч с клиентами.

Правоохранители задержали фигуранта с партией амфетамина весом 1,5 кг. Также во время обыска места его жительства изъяли еще почти 4 килограмма "Альфа-PVP", а также метадон и каннабис.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям УКУ (ч. 1 ст. 309 и ч. 3 ст. 307), на время следствия подозреваемый находился под стражей.

Днепровский районный суд столицы признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержан наркосбытчик. Фото: Нацполиция

Удалены наркотики. Фото: Нацполиция

Пакет наркотиков. Фото: Нацполиция