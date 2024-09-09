У Києві засудили збувача наркотиків

Вилучені поліцією наркотики. Фото: Нацполіція

У Києві суд призначив збувачу наркотиків дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Злочинні дії здійснював мешканець Донецької області.

Про це повідомили у поліції Києва у понеділок, 9 вересня.

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Збував наркотики у Києві

Правоохоронці встановили, що незаконний збут психотропів у столиці налагодив 35-річний уродженець Донеччини. Наразі він мешкає у Києві. Чоловік отримував гуртові партії "товару", фасував та розповсюджував дрібними дозами під час особистих зустрічей з клієнтами.

Правоохоронці затримали фігуранта з партією амфетаміну, вагою 1,5 кг. Також під час обшуку місця його мешкання вилучили ще майже 4 кілограми "Альфа-PVP", а також метадон та канабіс.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями ККУ (ч. 1 ст. 309 та ч. 3 ст. 307), на час слідства підозрюваний перебував під вартою.

Наразі Дніпровський районний суд столиці визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затриманий наркозбувач. Фото: Нацполіція

Вилучені наркотики. Фото: Нацполіція

Пакет за наркотиками. Фото: Нацполіція