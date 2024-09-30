В Киеве суд обязал ГБР возбудить уголовное дело против генерала ВСУ Юрия Содоля

Генерал Юрий Содоль. Фото: ТСН

В Киеве суд обязал Государственное бюро расследований возбудить уголовное дело против генерала Вооруженных сил Юрия Содоля. Ему инкриминируют небрежное отношение к военной службе, что привело к тяжелым последствиям.

Об этом сообщил начальник штаба бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич в понедельник, 30 сентября.

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"Это большой шаг вперед, но еще не победа. Я благодарю судей Киевского апелляционного суда — сегодня вы пример справедливости", — отметил Кротевич.

Теперь ГБР должно начать расследование небрежного отношения Содоля к военной службе, что повлекло тяжкие последствия.

Напомним, ранее Шевченковский суд Киева отклонил жалобу Кротевича, которую он подал на Госбюро расследований из-за бездействия в расследовании против генерала Содоля.

Сообщение Богдана Кротевича. Фото: скриншот

Сообщение Богдана Кротевича. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что глава штаба "Азов" Богдан Кротевич обратился в ГБР. Он написал заявление, в котором обвинил одного из украинских генералов в военных преступлениях. Позже стало известно, что речь идет о генерал-лейтенанте Юрии Содоле.

Также народная депутат Марьяна Безугла заявила, что во время наступательных действий российских оккупантов на Торецк в Донецкой области генерал Юрий Содоль пил в Одессе. К своим словам она добавила фото.