У Києві суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу проти генерала ЗСУ Юрія Содоля

Генерал Юрій Содоль. Фото: ТСН

У Києві суд зобов’язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальну справу проти генерала Збройних сил Юрія Содоля. Йому інкримінують недбале ставлення до військової служби, що призвело до важких наслідків.

Про це повідомив начальник штаба бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич у понеділок, 30 вересня.

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"Це великий крок вперед, але ще не перемога. Я дякую суддям Київського апеляційного суду — сьогодні ви приклад справедливості", — зазначив Кротевич.

Тепер ДБР має розпочати розслідування недбалого ставлення Содоля до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, раніше Шевченківський суд Києва відхилив скаргу Кротевича, яку він подав на Держбюро розслідувань через бездіяльність у розслідуванні проти генерала Содоля.

Повідомлення Богдана Кротевича. Фото: скриншот

Повідомлення Богдана Кротевича. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що очільник штабу "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ДБР. Він написав заяву, в якій звинуватив одного з українських генералів у військових злочинах. Пізніше стало відомо, що йдеться про генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Також народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що під час наступальних дій російських окупантів на Торецьк у Донецькій області генерал Юрій Содоль пив в Одесі. До своїх слів вона додала фото.