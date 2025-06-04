Юрист за взятку обещал клиенту договориться с ТЦК, но сам заплатит миллионный штраф

Здание Соломенского райсуда Киева. Фото: Скриншот

В Киеве в суде вынесли решение в отношении адвоката, который обманул клиента. Он за деньги обещал ему дистанционно обновить документы в ТЦК и устроить на работу на критически важное предприятие ради отсрочки.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

В Соломенском райсуде столицы выяснилось, что военнообязанный хотел легально обновить свои военно-учетные документы и обратился к адвокату по рекомендации знакомых. Однако адвокат воспользовался незнанием клиента законодательства и предложил ему незаконную схему: быстрое обновление военно-учетных данных без участия самого клиента, постановку на воинский учет и трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры с целью дальнейшего бронирования от мобилизации сроком на один год.

Адвокат требовал неправомерное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов США. Из них 5 тысяч долларов предназначались за влияние на неизвестное уполномоченное лицо одного из территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) для быстрого обновления военно-учетных данных и постановки на воинский учет без риска мобилизации. Остальные 10 тысяч долларов предназначались за влияние на руководителя одного из предприятий критической инфраструктуры с целью фиктивного трудоустройства и бронирования от мобилизации на один год.

После фиктивного трудоустройства мужчине необходимо было ежемесячно неофициально платить работодателю около 200 долларов США для уплаты налогов и сборов, которые предприятие платит в государственный бюджет за каждого работника.

Поняв незаконность предложения, мужчина обратился в правоохранительные органы, которые и арестовали юриста.

Что решил суд

Подозреваемый адвокат заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Суд согласовал ему наказание в виде 1 миллион 242 тысячи гривен штрафа.

Ранее сообщалось, что житель Волынской области употребил нецензурную лексику во время общения с военнослужащими ТЦК. Его привлекли к административной ответственности.

А в Черкасской области в одном из отделов районного ТЦК действовала преступная схема бронирования уклонистов от мобилизации. Посредник искал клиентов, которым предлагал "отсрочку" за деньги.