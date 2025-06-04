Юрист за хабар обіцяв клієнту домовитись із ТЦК, але сам заплатить мільйонний штраф

Будівля Солом'янського райсуду Києва. Фото: Скриншот

У Києві в суді винесли рішення щодо адвоката, який обдурив клієнта. Він за гроші обіцяв йому дистанційно оновити документи в ТЦК та влаштувати на роботу на критично важливе підприємство заради відстрочки.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У Солом'янському райсуді столиці з'ясувалось, що військовозобов'язаний хотів легально оновити свої війсково-облікові документи й звернувся до адвоката за рекомендацією знайомих. Однак адвокат скористався незнанням клієнта законодавства і запропонував йому незаконну схему: швидке оновлення військово-облікових даних без участі самого клієнта, постановку на військовий облік та працевлаштування на підприємстві критичної інфраструктури з метою подальшого бронювання від мобілізації строком на один рік.

Адвокат вимагав неправомірну винагороду в розмірі 15 тисяч доларів США. З них 5 тисяч доларів призначалися за вплив на невідому уповноважену особу одного з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК і СП) для швидкого оновлення військово-облікових даних та постановки на військовий облік без ризику мобілізації. Решта 10 тисяч доларів призначалися за вплив на керівника одного з підприємств критичної інфраструктури з метою фіктивного працевлаштування та бронювання від мобілізації на один рік.

Після фіктивного працевлаштування чоловікові необхідно було щомісячно неофіційно сплачувати роботодавцю близько 200 доларів США для сплати податків і зборів, які підприємство сплачує до державного бюджету за кожного працівника.

Зрозумівши незаконність пропозиції, чоловік звернувся до правоохоронних органів, які й заарештували юриста.

Що вирішив суд

Підозрюваний адвокат уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд узгодив йому покарання у вигляді 1 мільйон 242 тисячі гривень штрафу.

Раніше повідомлялось, що житель Волинської області вжив нецензурну лексику під час спілкування з військовослужбовцями ТЦК. Його притягнули до адміністративної відповідальності.

А у Черкаській області в одному з відділів районного ТЦК діяла злочинна схема бронювання ухилянтів від мобілізації. Посередник шукав клієнтів, яким пропонував "відтермінування" за гроші.