В Киеве судили российского агента, который передавал оккупантам координаты ПВО

Осужденный российский агент. Фото: СБУ

В Киеве судили российского агента, который передавал оккупантам координаты противовоздушной обороны в столице. Речь идет о 41-летнем кладовщике местного предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в понедельник, 15 сентября.

Российский агент передавал оккупантам координаты ПВО Киева

"По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один корректировщик воздушных атак рашистов. Злоумышленник отслеживал локации подразделений ПВО на Киевщине и передавал их врагу", — говорится в сообщении.

Известно, что 41-летний мужчина попал в поле зрения захватчиков из-за активности в запрещенной соцсети "ВКонтакте". Его главной задачей было выявление боевых позиций мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов и РЛС-станций, которые защищают Киевскую область от атак РФ.

Предатель после объявления воздушной тревоги выходил в определенные районы и пытался установить примерное местоположение украинских систем ПВО во время их работы.

В случае обнаружения российский агент в режиме реального времени "отчитывался" об этом куратору. Он использовал анонимный чат в мессенджере.

СБУ разоблачила предателя на начальном этапе и заблаговременно провела мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских защитников.

"Вскоре предателя задержали "на горячем", когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников", — говорится в сообщении.

Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Напомним, СБУ разоблачила российского агента в рядах ВСУ. Он сообщал оккупантам о дроновых атаках, а также шпионил.

А недавно СБУ и Офис Генпрокурора задержали нардепа IX созыва от запрещенной партии "ОПЗЖ". Его подозревают в госизмене.