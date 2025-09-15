У Києві судили російського агента, який передавав окупантам координати ППО

Засуджений російський агент. Фото: СБУ

У Києві судили російського агента, який передавав окупантам координати протиповітряної оборони в столиці. Йдеться про 41-річного комірника місцевого підприємства.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у понеділок, 15 вересня.

Російський агент передавав окупантам координати ППО Києва

"За доказовою базою Служби безпеки 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримав ще один коригувальник повітряних атак рашистів. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що 41-річний чоловік потрапив у поле зору загарбників через активність у забороненій соцмережі "ВКонтакті". Його головним завдання було виявлення бойових позицій мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів та РЛС-станцій, які захищають Київщину від атак РФ.

Зрадник після оголошення повітряної тривоги виходив у визначені райони та намагався встановити приблизне місце розташування українських систем ППО під час їхньої роботи.

У випадку виявлення російський агент у режимі реального часу "звітував" про це куратору. Він використовував анонімний чат у месенджері.

СБУ викрила зрадника на початковому етапі й завчасно провела заходи для убезпечення позицій українських захисників.

"Невдовзі зрадника затримали "на гарячому", коли він шпигував поблизу пункту базування українських захисників", — йдеться у повідомленні.

Суд визнав зловмисника винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ викрила російського агента у лавах ЗСУ. Він повідомляв окупантам про дронові атаки, а також шпигував.

А нещодавно СБУ та Офіс Генпрокурора затримали нардепа IX скликання від забороненої партії "ОПЗЖ". Його підозрюють у держзраді.