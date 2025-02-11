В Киеве суд оштрафовал мужчину за нецензурную брань на улице

Работник ТЦК проверяет документы. Фото иллюстративное: Reuters

В Киеве судили мужчину, который осенью высказывался нецензурной лексикой в адрес полицейских и работников территориального центра комплектования (ТЦК). Они проверяли у него военно-учетные документы.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Киевлянина судили за нецензурную лексику в сторону полиции и работников ТЦК

Инцидент произошел 24 сентября 2024 года. Выяснилось, что при проверке военно-учетных документов мужчина начал материться в сторону сотрудников полиции и работников ТЦК, в результате чего нарушил общественный порядок.

Действия гражданина квалифицировали по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях как мелкое хулиганство, включающее нецензурную брань в общественных местах и другие действия, нарушающие общественный порядок.

Обвиняемый был уведомлен о рассмотрении дела в установленном порядке, однако на судебное заседание не явился и не предоставил никаких заявлений об отложении рассмотрения. Учитывая это, суд принял решение на основании имеющихся доказательств, в частности протокола об административном правонарушении и рапорта полицейского.

Суд признал гражданина виновным в мелком хулиганстве и назначил ему штраф в размере 119 гривен, а также взыскал судебный сбор в размере 605,60 гривен.

На Кировоградщине судили мужчину, который самовольно оставил часть и бросил мину в полицейского.

Также в Одессе выбирали в суде наказание для военнослужащего, который угрожал взорвать суд.