У Києві суд оштрафував чоловіка за нецензурну лайку на вулиці

Працівник ТЦК перевіряє документи. Фото ілюстративне: Reuters

У Києві судили чоловіка, який восени висловлювався нецензурною лексикою на адресу поліцейських та працівників територіального центру комплектування (ТЦК). Вони перевіряли у нього військово-облікові документи.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент трапився 24 вересня 2024 року. З'ясувалось, що при перевірці військово-облікових документів чоловік почав лаятися у бік працівників поліції і працівників ТЦК, внаслідок чого порушив громадський порядок.

Дії громадянина кваліфікували за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення як дрібне хуліганство, що включає нецензурну лайку в громадських місцях та інші дії, які порушують громадський порядок.

Обвинувачений був повідомлений про розгляд справи у встановленому порядку, проте на судове засідання не з’явився та не надав жодних заяв щодо відкладення розгляду. З огляду на це суд ухвалив рішення на підставі наявних доказів, зокрема протоколу про адміністративне правопорушення та рапорту поліцейського.

Суд визнав громадянина винним у дрібному хуліганстві та призначив йому штраф у розмірі 119 гривень, а також стягнув судовий збір у розмірі 605,60 гривень.

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