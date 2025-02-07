Не хочет служить из-за вероисповедания - в Киеве судили уклониста

Суд вынес решение. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве судили военнообязанного, который уклонился от мобилизации. Он отказался служить в армии, потому что "верен только Богу".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Работник столичного метрополитена в мае 2024 года прошел ВВК, где его признали годным к военной службе. Однако он отказался от получения "боевой" повестки.

Во время суда мужчина не признал свою вину и уточнил, что по вероисповеданию не может пользоваться оружием, давать присягу и ходить в военной форме, поскольку "верен только Богу и служит только ему".

Известно, что он требовал в ТЦК отправить его на альтернативную службу, но получил отказ. Также на момент мобилизации он еще не принадлежал к церковной общине, а лишь "готовился к крещению".

Решение суда

Суд признал военнообязанного виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, на Львовщине мужчина подал в суд на ТЦК, потому что его мобилизовали несмотря на наличие бронирования.

А в Житомирской области мужчина отказался от повестки, "потому что работает", за что получил судебный приговор.