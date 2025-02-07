Не хоче служити через віросповідання — у Києві судили ухилянта

Суд виніс рішення. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві судили військовозобов'язаного, який ухилився від мобілізації. Він відмовився служити в армії, бо "вірний лише Богу".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Працівник столичного метрополітену у травні 2024 року пройшов ВЛК, де його визнали придатним до військової служби. Однак він відмовився від отримання "бойової" повістки.

Під час суду чоловік не визнав свою провину та уточнив, що за віросповіданням не може користуватися зброєю, давати присягу та ходити у військовій формі, оскільки "вірний лише Богу та служить тільки йому".

Відомо, що він вимагав в ТЦК відправити його на альтернативну службу, але отримав відмову. Також на момент мобілізації він ще не належав до церковної громади, а лише "готувався до хрещення".

Рішення суду

Суд визнав військовозобов'язаного винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік подав до суду на ТЦК, бо його мобілізували попри наявність бронювання.

А у Житомирській області чоловік відмовився від повістки, "бо працює", за що отримав судовий вирок.