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В Киеве судили мужчину, который расплачивался найденной картой

2 декабря 2024 11:06
Виктория Козырь - редактор
В Киеве мужчина расплатился найденной на улице карточкой более 2000 гривен - его судили
Банковская карта. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

В Киеве судили мужчину, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой. Он нашел ее на улице.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2023 года мужчина нашел на земле потерянную банковскую карточку "monobank". Он не пытался найти владельца и забрал ее. Далее он и рассчитался этой карточкой в алкогольном магазине, гастрономе, магазине-кафе, аптеке и кафе. 

Таким образом, злоумышленник потратил с банковского счета потерпевшего более 2000 гривен. Во время суда он признал свою вину и просил не наказывать его строго.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в мелкой краже, назначив наказание в виде одного года пробационного надзора.

Также он должен оплатить материальный ущерб в размере 2056 гривен и моральный ущерб в размере 1000 гривен.

Напомним, в Харьковской области отец двоих детей почти пять лет не платил алименты.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили водителя, который предлагал взятку полицейскому.

Киев суд банковские карты оплата судебные решения

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