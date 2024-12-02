В Киеве мужчина расплатился найденной на улице карточкой более 2000 гривен - его судили

В Киеве судили мужчину, который расплачивался найденной картой
В Киеве судили мужчину, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой. Он нашел ее на улице.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В июле 2023 года мужчина нашел на земле потерянную банковскую карточку "monobank". Он не пытался найти владельца и забрал ее. Далее он и рассчитался этой карточкой в алкогольном магазине, гастрономе, магазине-кафе, аптеке и кафе.
Таким образом, злоумышленник потратил с банковского счета потерпевшего более 2000 гривен. Во время суда он признал свою вину и просил не наказывать его строго.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в мелкой краже, назначив наказание в виде одного года пробационного надзора.
Также он должен оплатить материальный ущерб в размере 2056 гривен и моральный ущерб в размере 1000 гривен.
Напомним, в Харьковской области отец двоих детей почти пять лет не платил алименты.
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