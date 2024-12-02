Банківська картка. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві судили чоловіка, який розплачувався в магазинах чужою банківською карткою. Він знайшов її на вулиці.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2023 року чоловік знайшов на землі загублену банківську картку "monobank". Він не намагався знайти власника та забрав її. Далі він та розрахувався цією карткою в алкогольному магазині, гастрономі, магазині-кафе, аптеці та кав'ярні.

Таким чином зловмисник витратив з банківського рахунку потерпілого понад 2000 гривень. Під час суду він визнав свою провину та просив не карати його суворо.

Рішення суду

Суд визнав чоловік винним у дрібній крадіжці, призначивши покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.

Також він має сплатити матеріальну шкоду в розмірі 2056 гривень та моральну шкоду в розмірі 1000 гривень.

Нагадаємо, у Харківській області батько двох дітей майже п'ять років не платив аліменти. Він заборгував 250 тисяч гривень.

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