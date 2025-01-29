Киевлянин получил штраф за махинации с инвалидностью — судебные решения

Доллары в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве Голосеевский районный суд признал виновным мужчину, который за 12 500 долларов США предлагал оформить мужчине фиктивную группу инвалидности. Он заявлял, что якобы имеет "связи" с врачами и должностными лицами МСЭК.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Опендатабот.

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Суд установил, что обвиняемый, который официально пока не был трудоустроен и ранее не имел судимостей, в сентябре 2023 года вышел на связь с гражданином, который искал возможность незаконно получить группу инвалидности. Он заявил, что имеет знакомства среди врачей и в медико-социальной экспертной комиссии, которые могут помочь в положительном решении этого вопроса.

Мужчина организовал встречу в заведении общественного питания в Киеве, где предложил свою "услугу" за 12 500 долларов США. Он также заверил, что сможет создать фиктивную историю болезни и договориться с врачами, чтобы они помогли получить необходимые документы.

В ходе оперативного контроля обвиняемый получил две части неправомерной выгоды – 2 500 долларов США в сентябре 2023 года и еще 2 500 долларов США в октябре того же года. Все действия документировались правоохранителями, поэтому мужчину оперативно задержали.

В суде он признал свою вину, подтвердил все детали дела и раскаялся. Приговор предусматривает уплату штрафа в размере 183 101 грн, что соответствует сумме полученных в результате преступления средств.

Напомним, на Львовщине мужчина судился против военно-врачебной комиссии, которая признала его годным несмотря на его болезни опорно-двигательного аппарата.

А на Черниговщине судили мужчину, который имея психические расстройства и нарушения развития, не явился в ТЦК.