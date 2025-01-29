Киянин отримав штраф за махінації з інвалідністю — судові рішення

Долари у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві Голосіївський районний суд визнав винним чоловіка, який за 12 500 доларів США пропонував оформити чоловіку фіктивну групу інвалідності. Він заявляв, що нібито має "зв'язки" з лікарями та посадовцями МСЕК.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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Суд встановив, що обвинувачений, який офіційно наразі не був працевлаштований та раніше не мав судимостей, у вересні 2023 року вийшов на зв’язок із громадянином, який шукав можливість незаконно отримати групу інвалідності. Він заявив, що має знайомства серед лікарів та у медико-соціальній експертній комісії, які можуть допомогти у позитивному вирішенні цього питання.

Чоловік організував зустріч у закладі громадського харчування у Києві, де запропонував свою "послугу" за 12 500 доларів США. Він також запевнив, що зможе створити фіктивну історію хвороби та домовитися з лікарями, щоб вони допомогли отримати необхідні документи.

Під час оперативного контролю обвинувачений отримав дві частини неправомірної вигоди – 2 500 доларів США у вересні 2023 року та ще 2 500 доларів США у жовтні того ж року. Всі дії документувалися правоохоронцями, тож чоловіка оперативно затримали.

У суді він визнав свою вину, підтвердив усі деталі справи та розкаявся. Вирок передбачає сплату штрафу в розмірі 183 101 грн, що відповідає сумі отриманих унаслідок злочину коштів.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік судився проти військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним попри його хвороби опорно-рухового апарату.

А на Чернігівщини судили чоловіка, який маючи психічні розлади та порушення розвитку, не з'явився до ТЦК.