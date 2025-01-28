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В Киеве судили мужчину за насилие над женой

28 января 2025 09:25
Виктория Козырь - редактор
В Киеве мужчину наказали за систематическое домашнее насилие
Проявление насилия. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Шевченковский районный суд города Киева наказал 42-летнего мужчину, который систематически совершал домашнее насилие над своей женой. Он получил минимальное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Опендатабот.

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По материалам дела, обвиняемый на протяжении нескольких месяцев регулярно унижал жену, угрожал ей физической расправой, оскорблял нецензурными выражениями и наносил телесные повреждения.

Суд установил, что ранее мужчину уже трижды привлекали к административной ответственности по статье 173-2 КУоАП за подобные правонарушения, однако он продолжил совершать насилие. В одном из случаев он нанес потерпевшей удары металлическим костылем, что повлекло легкие телесные повреждения.

В суде обвиняемый признал свою вину, заверил, что раскаивается, и заявил о готовности изменить свое поведение. Потерпевшая женщина также просила суд назначить ему самое мягкое наказание.

Судья учел эти обстоятельства, а также тот факт, что у обвиняемого на иждивении трое малолетних детей, и назначил ему минимальное наказание, предусмотренное законом.

Поэтому в суде признали обвиняемого виновным по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины и назначили ему наказание в виде 150 часов общественных работ, а также обязали пройти программу для обидчиков.

Кроме общественных работ, мужчину обязали пройти специальную программу для обидчиков в Шевченковском районе Киева.

Напомним, во Львове наказали женщину, которая украла фотоаппарат из ломбарда. Также в Харькове на скамье подсудимых оказался несовершеннолетний юноша, который изнасиловал женщину.

Киев драка суд домашнее насилие судебные решения

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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