У Києві чоловіка покарали за систематичне домашнє насильство

Прояв насилля. Фото: Freepik

Шевченківський районний суд міста Києва покарав 42-річного чоловіка, який систематично вчиняв домашнє насильство над своєю дружиною. Він отримав мінімальне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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За матеріалами справи, обвинувачений упродовж кількох місяців регулярно принижував дружину, погрожував їй фізичною розправою, ображав нецензурними висловами та завдавав тілесних ушкоджень.

Суд встановив, що раніше чоловіка вже тричі притягували до адміністративної відповідальності за статтею 173-2 КУпАП за подібні правопорушення, проте він продовжив чинити насильство. В одному з випадків він завдав потерпілій удари металевою милицею, що спричинило їй легкі тілесні ушкодження.

У суді обвинувачений визнав свою провину, запевнив, що розкаюється, і заявив про готовність змінити свою поведінку. Потерпіла жінка також просила суд призначити йому найм’якше покарання.

Суддя врахував ці обставини, а також той факт, що обвинувачений має на утриманні трьох малолітніх дітей, і призначив йому мінімальне покарання, передбачене законом.

Відтак у суді визнали обвинуваченого винним за статтею 126-1 Кримінального кодексу України та призначили йому покарання у вигляді 150 годин громадських робіт, а також зобов’язали пройти програму для кривдників.Окрім громадських робіт, чоловіка зобов’язали пройти спеціальну програму для кривдників у Шевченківському районі Києва.

Нагадаємо, у Львові покарали жінку, яка поцупила фотоапарат з ломбарду. Також у Харкові на лаві підсудних опинився неповнолітній юнак, який зґвалтував жінку.