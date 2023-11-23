В Киеве судили директора роддома, который "сдал" коррупционную схему, а затем сам попался

Директор роддома в Киеве Сергей Цемашко. Фото: Киевский городской роддом №6

В Киеве судили директора роддома №6 Сергея Цемашко, который сначала сам заявил полиции о коррупции в больнице, а затем сам "попался с поличным". Суд выслушал обе стороны, однако окончательное решение еще не принял.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Коррупционная схема с "мертвыми душами" в роддоме

Как известно, сегодня в Киеве состоялся суд над Сергеем Цемашко, который весной 2022 года сообщил полиции о "мертвых душах" в больнице — людях, которые, не работая, получали зарплату. Внутренняя проверка выявила 17 таких лиц и насчитала около 5,4 млн. грн убытков. Однако уже через 8 месяцев следствия в Цемашко пришло БЭБ с подозрением в организации схемы.

На суде Цемашко подчеркнул, что часть "мертвых душ" трудоустроена в больнице еще до того, как он стал ее возглавлять. Следовательно, он об этом не знал. Прокуроры непричастны Цемашко отрицают.

Сегодня суд выслушал обе стороны, однако решение по этому делу не было принято. Следующее заседание состоится 30 ноября.

Напомним, недавно НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щигол и его заместитель Виктор Жора подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Сегодня Щиголю избрали меру пресечения. Его взяли под стражу.