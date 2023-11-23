Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве судили директора роддома, который "сдал" коррупционную схему, а затем сам попался arrow

В Киеве судили директора роддома, который "сдал" коррупционную схему, а затем сам попался

23 ноября 2023 13:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве судили директора роддома, который "сдал" коррупционную схему, а затем сам попался
Директор роддома в Киеве Сергей Цемашко. Фото: Киевский городской роддом №6
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве судили директора роддома №6 Сергея Цемашко, который сначала сам заявил полиции о коррупции в больнице, а затем сам "попался с поличным". Суд выслушал обе стороны, однако окончательное решение еще не принял.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Коррупционная схема с "мертвыми душами" в роддоме

Как известно, сегодня в Киеве состоялся суд над Сергеем Цемашко, который весной 2022 года сообщил полиции о "мертвых душах" в больнице — людях, которые, не работая, получали зарплату. Внутренняя проверка выявила 17 таких лиц и насчитала около 5,4 млн. грн убытков. Однако уже через 8 месяцев следствия в Цемашко пришло БЭБ с подозрением в организации схемы.

На суде Цемашко подчеркнул, что часть "мертвых душ" трудоустроена в больнице еще до того, как он стал ее возглавлять. Следовательно, он об этом не знал. Прокуроры непричастны Цемашко отрицают.

Сегодня суд выслушал обе стороны, однако решение по этому делу не было принято. Следующее заседание состоится 30 ноября.

Напомним, недавно НАБУ разоблачило масштабную преступную схему, к которой было причастно руководство Государственной службы специальной связи.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щигол и его заместитель Виктор Жора подозреваются в том, что они могли незаконно завладеть государственными средствами на сумму более 62 млн гривен. Деньги были выделены на закупку оборудования и программного обеспечения.

Сегодня Щиголю избрали меру пресечения. Его взяли под стражу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме