У Києві судили директора пологового, який "здав" корупційну схему, а потім сам попався

Директор пологового у Києві Сергій Цемашко. Фото: Київський міський пологовий будинок №6

У Києві судили директора пологового будинку №6 Сергія Цемашка, який спершу сам заявив поліції про корупцію в лікарні, а потім сам "попався на гарячому". Суд вислухав обидві сторони, проте остаточного рішення ще не прийняв.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Як відомо, сьогодні у Києві відбувся суд над Сергієм Цемашком, який навесні 2022 року повідомив поліції про "мертвих душ" у лікарні — людей, які, не працюючи, отримували зарплату. Внутрішня перевірка виявила 17 таких осіб і нарахувала близько 5,4 млн грн збитків. Проте вже через 8 місяців слідства до Цемашка прийшло БЕБ з підозрою в організації схеми.

На суді Цемашко наголосив, що частина "мертвих душ" працевлаштовані в лікарні ще до того, як він став її очолювати. Відтак, він про це не знав. Прокурори непричетність Цемашка заперечують.

Сьогодні суд вислухав обидві сторони, однак рішення щодо цієї справи не ухвалили. Наступне засідання відбудеться 30 листопада.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ викрило масштабну злочинну схему, до якої було причетне керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють у тому, що вони могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень. Гроші були виділені на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Сьогодні Щиголю обрали запобіжний захід. Його взяли під варту.