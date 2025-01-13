В Киеве 19-летнего парня задержали из-за поджога обувного магазина

Поврежденные двери. Фото: Нацполиция

В Киеве судили юношу, который поджег двери обувного магазина. Это произошло во время действия комендантского часа.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в понедельник, 13 января.

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Детали дела

Предприниматель сообщил о том, что неизвестный поджег входную дверь его обувного магазина. Правоохранители установили, что злоумышленником является 19-летний житель Киева, который проживает в хостеле.

Во время комендантского часа он проходил мимо магазина и облил металлопластиковые двери алкоголем, после чего поджег их зажигалкой и убежал.

Бутылка от алкоголя. Фото: Нацполиция

Следователи задержали его и сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.

Задержанный. Фото: Нацполиция

Решение суда

Юноше избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтаве судили мужчину, который во время конфликта со знакомым облил его керосином и поджег.

Также состоялся суд над бандой, которая в мае 2023 года в Черниговской области расстреляла семью из Киева, приехавшую покупать авто.