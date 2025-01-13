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У Києві судили юнака, який підпалив взуттєвий магазин

13 січня 2025 14:33
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві 19-річного хлопця затримали через підпал взуттєвого магазину
Пошкоджені двері. Фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві судили юнака, який підпалив двері взуттєвого магазину. Це сталося під час дії комендантської години.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у понеділок, 13 січня.

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Деталі справи

Підприємець повідомив про те, що невідомий підпалив вхідні двері його взуттєвого магазину. Правоохоронці встановили, що зловмисником є 19-річний мешканець Києва, який проживає в хостелі.

Під час комендантської години він проходив повз магазин та облив металопластикові двері алкоголем, після чого підпалив їх запальничкою й втік. 

Юнака у Києві судили за підпал магазину взуття
Пляшка від алкоголю. Фото: Нацполіція

Слідчі затримали його та повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу.

Затримання юнака, який підпалив взуттєвий магазин у Києві
Затриманий. Фото: Нацполіція

Рішення суду

Юнаку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтаві судили чоловіка, який під час конфлікту зі знайомим облив його гасом та підпалив.

Також відбувся суд над бандою, яка у травні 2023 року в Чернігівській області розстріляла сім'ю з Києва, що приїхала купувати авто.

Київ суд поліція підпал судові рішення

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