Хозяйственный суд Киева отменил претензии Минобороны к ремонтной компании

Ремонтные работы. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве судили компанию, которая занимается ремонтом автомобилей за несвоевременное выполнение заказа для военных. С компании хотели взыскать средства, однако, судья вынес вердикт, что компания выполнила все работы в срок.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Приняв к рассмотрению иск Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, Хозяйственный суд города Киева принял решение - отказать полностью. Прокуратура требовала взыскать с компании 687 944 грн за якобы несвоевременное выполнение ремонта военного автомобиля. Однако суд пришел к выводу, что работы были выполнены надлежащим образом и в срок, предусмотренный договором.

Иск основывался на договоре от 23 ноября 2023 года между воинской частью и компанией. В документе стороны согласовали объем и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту военного транспорта. Стоимость заказа составила почти 3 млн грн, которую военная часть полностью оплатила на основании подписанного акта приема-передачи услуг.

Прокуратура утверждала, что исполнитель не уложился в срок действия договора, который завершался 31 декабря 2023 года, а сам автомобиль был якобы возвращен заказчику только в мае 2024 года. Из-за этого прокурор требовал взыскать с компании более 687 тыс. грн штрафных санкций.

Суд не согласился с этим. Он установил, что срок выполнения работ должен был определяться в специальном заказе, но конкретные сроки там не были прописаны. Более того, все согласованные работы, по документам, были завершены и приняты еще в ноябре 2023 года, а оплата проведена в конце того же месяца. Что касается дополнительных работ, которые выполнялись весной 2024 года, то они, как выяснилось, осуществлялись как волонтерская помощь.

Таким образом, суд пришел к выводу, что оснований для наложения штрафов или пени нет, и постановил отменить арест средств и имущества, который был наложен в рамках обеспечения иска.

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