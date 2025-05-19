Господарський суд Києва скасував претензії Міноборони до ремонтної компанії

Ремонтні роботи. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві судили компанію, яка займається ремонтом автівок за несвоєчасне виконання замовлення для військових. З компанії хотіли стягнути кошти, проте суддя виніс вердикт, що компанія виконала всі роботи вчасно.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Прийнявши до розгляду позов Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, Господарський суд міста Києва ухвалив рішення — відмовити повністю. Прокуратура вимагала стягнути з компанії 687 944 грн за нібито несвоєчасне виконання ремонту військового автомобіля. Проте суд дійшов висновку, що роботи були виконані належно і в строк, передбачений договором.

Позов ґрунтувався на договорі від 23 листопада 2023 року між військовою частиною та компанією. У документі сторони погодили обсяг і порядок виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту військового транспорту. Вартість замовлення становила майже 3 млн грн, яку військова частина повністю оплатила на підставі підписаного акту приймання-передачі послуг.

Прокуратура стверджувала, що виконавець не вклався у строк дії договору, який завершувався 31 грудня 2023 року, а сам автомобіль був нібито повернутий замовнику тільки в травні 2024 року. Через це прокурор вимагав стягнути з компанії понад 687 тис. грн штрафних санкцій.

Суд не погодився з цим. Він встановив, що строк виконання робіт мав визначатися у спеціальному замовленні, але конкретні терміни там не були прописані. Ба більше, всі узгоджені роботи, за документами, були завершені і прийняті ще у листопаді 2023 року, а оплата проведена наприкінці того ж місяця. Що ж до додаткових робіт, які виконувалися навесні 2024 року, то вони, як з’ясувалося, здійснювалися як волонтерська допомога.

Таким чином, суд дійшов висновку, що підстав для накладення штрафів чи пені немає, і постановив скасувати арешт коштів і майна, який був накладений у межах забезпечення позову.

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