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В Киеве судили охранника дома, который предупреждал о визитах ТЦК — какое наказание получил

11 марта 2024 13:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве судили охранника дома, который предупреждал о визитах ТЦК — какое наказание получил
Суд выносит решение. Иллюстративное фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве охранник одного из домов предупреждал жителей о визитах работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. За действия мужчины Киево-Святошинский районный суд назначил ему условное наказание.

Об этом говорится в Реестре судебных решений.

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Известно, что охранник дома пять раз писал в чате дома сообщение: "адресная раздача повесток", "повестки адресно", "у нас снова ТЦК".

В решении суда говорится, что у мужчины возникло "устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности ТЦК" по неустановленным причинам.

Так, охранника приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

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Скриншот решения суда

Напомним, работник ТЦК и СП в Одесской области за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. Злоумышленник был задержан за получение 7000 долларов неправомерной выгоды.

Также мы писали, что в Украине значительно возросло количество судебных решений по уклонению от военной службы. Всего в 2023 году было вынесено 1274 приговора в отношении военнообязанных мужчин.

Киев
суд
военный призыв
мобилизация
повестки
охрана
ТЦК и СП

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