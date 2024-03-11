В Киеве судили охранника дома, который предупреждал о визитах ТЦК — какое наказание получил
В Киеве охранник одного из домов предупреждал жителей о визитах работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. За действия мужчины Киево-Святошинский районный суд назначил ему условное наказание.
Об этом говорится в Реестре судебных решений.
Охранник предупреждал о визитах ТЦК
Известно, что охранник дома пять раз писал в чате дома сообщение: "адресная раздача повесток", "повестки адресно", "у нас снова ТЦК".
В решении суда говорится, что у мужчины возникло "устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности ТЦК" по неустановленным причинам.
Так, охранника приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.
Напомним, работник ТЦК и СП в Одесской области за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. Злоумышленник был задержан за получение 7000 долларов неправомерной выгоды.
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