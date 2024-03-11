В Киеве судили охранника дома, который предупреждал о визитах ТЦК — какое наказание получил

Суд выносит решение. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве охранник одного из домов предупреждал жителей о визитах работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. За действия мужчины Киево-Святошинский районный суд назначил ему условное наказание.

Об этом говорится в Реестре судебных решений.

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Известно, что охранник дома пять раз писал в чате дома сообщение: "адресная раздача повесток", "повестки адресно", "у нас снова ТЦК".

В решении суда говорится, что у мужчины возникло "устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности ТЦК" по неустановленным причинам.

Так, охранника приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Скриншот решения суда

Напомним, работник ТЦК и СП в Одесской области за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации. Злоумышленник был задержан за получение 7000 долларов неправомерной выгоды.

Также мы писали, что в Украине значительно возросло количество судебных решений по уклонению от военной службы. Всего в 2023 году было вынесено 1274 приговора в отношении военнообязанных мужчин.