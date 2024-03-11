У Києві судили охоронця будинку, який попереджав про візити ТЦК — яке покарання отримав

Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві охоронець одного з будинків попереджав мешканців про візити працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За дії чоловіка Києво-Святошинський районний суд призначив йому умовне покарання.

Про це йдеться в Реєстрі судових рішень.

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Відомо, що охоронець будинку п'ять разів писав у чат будинку повідомлення: "адресна роздача повісток", "повістки адресно", "у нас знову ТЦК".

У рішенні суду йдеться, що в чоловіка виник "стійкий злочинний намір перешкоджати законній діяльності ТЦК" за невстановлених причин.

Так, охоронця засудили до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки.

Скриншот рішення суду

Нагадаємо, працівник ТЦК та СП на Одещині за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації. Зловмисника затримали за отримання ним 7000 доларів неправомірної вигоди.

Також ми писали, що в Україні значно зросла кількість судових рішень у справах ухиляння від військової служби. Загалом у 2023 році були винесені 1274 вироки щодо військовозобов'язаних чоловіків.