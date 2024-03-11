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У Києві судили охоронця будинку, який попереджав про візити ТЦК — яке покарання отримав

11 березня 2024 13:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві судили охоронця будинку, який попереджав про візити ТЦК — яке покарання отримав
Суд виносить рішення. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві охоронець одного з будинків попереджав мешканців про візити працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За дії чоловіка Києво-Святошинський районний суд призначив йому умовне покарання.

Про це йдеться в Реєстрі судових рішень.

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Відомо, що охоронець будинку п'ять разів писав у чат будинку повідомлення: "адресна роздача повісток", "повістки адресно", "у нас знову ТЦК".

У рішенні суду йдеться, що в чоловіка виник "стійкий злочинний намір перешкоджати законній діяльності ТЦК" за невстановлених причин.

Так, охоронця засудили до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки.

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Скриншот рішення суду

Нагадаємо, працівник ТЦК та СП на Одещині за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації. Зловмисника затримали за отримання ним 7000 доларів неправомірної вигоди. 

Також ми писали, що в Україні значно зросла кількість судових рішень у справах ухиляння від військової служби. Загалом у 2023 році були винесені 1274 вироки щодо військовозобов'язаних чоловіків.

Київ
суд
військовий призов
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повістки
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ТЦК та СП

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