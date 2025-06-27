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Главная Киев В Киеве судили спасателя за отказ от работы — какие причины

В Киеве судили спасателя за отказ от работы — какие причины

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 03:32
Спасателя, который отказался от работы в ГСЧС, судили на Киевщине
Спасатели ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Киеве состоялся суд над спасателем ГСЧС, который отказывался от службы во время войны. Он подал рапорт об увольнении.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд Святошинского района столицы признал виновным спасателя, который отказался от выполнения своих обязанностей в начале полномасштабного вторжения РФ.

Согласно материалам дела, мужчина после четырех лет службы в ГСЧС подал рапорт с просьбой об увольнении, ссылаясь на потерю желания и интереса к профессии.

28 февраля 2022 года мужчина без разрешения руководства и уважительных причин уклонился от прохождения службы гражданской защиты. Во время досудебного расследования он признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

Решение суда

Суд утвердил это соглашение, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336-1 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Учитывая обстоятельства дела, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года.

Ранее мы сообщали, что в Киеве суд признал студента виновным в сотрудничестве с агрессором. Суд установил, что тот помогал в криптооперациях российским оккупантам.

А житель Сум оправдывал российскую агрессию против Украины. Соответствующие сообщения он публиковал в социальной сети.

Киев суд ГСЧС война в Украине судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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