Спасателя, который отказался от работы в ГСЧС, судили на Киевщине

В Киеве судили спасателя за отказ от работы — какие причины
В Киеве состоялся суд над спасателем ГСЧС, который отказывался от службы во время войны. Он подал рапорт об увольнении.
Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Суд Святошинского района столицы признал виновным спасателя, который отказался от выполнения своих обязанностей в начале полномасштабного вторжения РФ.
Согласно материалам дела, мужчина после четырех лет службы в ГСЧС подал рапорт с просьбой об увольнении, ссылаясь на потерю желания и интереса к профессии.
28 февраля 2022 года мужчина без разрешения руководства и уважительных причин уклонился от прохождения службы гражданской защиты. Во время досудебного расследования он признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.
Решение суда
Суд утвердил это соглашение, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336-1 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Учитывая обстоятельства дела, суд освободил обвиняемого от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года.
Ранее мы сообщали, что в Киеве суд признал студента виновным в сотрудничестве с агрессором. Суд установил, что тот помогал в криптооперациях российским оккупантам.
А житель Сум оправдывал российскую агрессию против Украины. Соответствующие сообщения он публиковал в социальной сети.
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