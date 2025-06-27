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Головна Київ У Києві судили рятувальника за відмову від роботи — які причини

У Києві судили рятувальника за відмову від роботи — які причини

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 03:32
Рятувальника, який відмовився від роботи у ДСНС, судили на Київщині
Рятувальники ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Києві відбувся суд над рятувальником ДСНС, який відмовлявся від служби під час війни. Він подав рапорт про звільнення.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

Суд Святошинського району столиці визнав винним рятувальника, який відмовився від виконання своїх обов'язків на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Згідно з матеріалами справи, чоловік після чотирьох років служби в ДСНС подав рапорт з проханням про звільнення, посилаючись на втрату бажання та інтересу до професії.

28 лютого 2022 року чоловік без дозволу керівництва та поважних причин ухилився від проходження служби цивільного захисту. Під час досудового розслідування він визнав свою провину й уклав угоду з прокурором.

Рішення суду

Суд затвердив цю угоду, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336-1 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Враховуючи обставини справи, суд звільнив обвинуваченого від відбуття покарання з випробуванням строком на 2 роки.  

Раніше ми повідомляли, що у Києві суд визнав студента винним у співпраці з агресором. Суд встановив, що той допомагав в криптоопераціях російським окупантам.

А житель Сум виправдовував російську агресію проти України. Відповідні дописи він публікував у соціальній мережі.

Київ суд ДСНС війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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