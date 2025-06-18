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Главная Киев В Киеве судили серийного вора ювелирки и самокатов Bolt

В Киеве судили серийного вора ювелирки и самокатов Bolt

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Дата публикации 18 июня 2025 10:45
В Киеве осужден вор, который систематически похищал Bolt-самокаты и ювелирку
Судейский молоток. Фото: Freepik
Ключові моменти В Киеве мужчина разбирал самокаты и грабил магазины

В Киеве Подольский районный суд огласил приговор мужчине, который на протяжении нескольких месяцев систематически воровал электросамокаты компании Bolt, велосипеды, электронику, украшения и другие ценности из магазинов в столице. По совокупности преступлений он приговорен к семи годам лишения свободы.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Опендатабот.

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В Киеве мужчина разбирал самокаты и грабил магазины

Согласно материалам дела, обвиняемый, начиная с мая 2024 года, неоднократно разбирал электросамокаты в Киеве. Он вытаскивал из них аккумуляторы, контроллеры и колеса. Все самокаты принадлежали компании "Bolt Оперейшнз Украина", которая понесла убытки на десятки тысяч гривен.

Кроме похищений самокатов, подсудимый обворовывал еще и автомобили, подвалы, дома, квартиры и офисные помещения. В июне и июле он вынес ценности из частного дома на улице Садовского, проник в квартиры по улицам Выговского и Стеценко, а также совершил кражу ноутбука в подвале Киево-Могилянской академии. Из помещений злоумышленник выносил преимущественно золотые украшения, чем нанес потерпевшим ущерб на более 120 тысяч гривен.

Одним из эпизодов стал открытый грабеж, когда обвиняемый вырвал кошелек из рук потерпевшего возле жилого дома на улице Ивана Ижакевича.

В суде обвиняемый признал вину, раскаялся и заявил, что больше не будет совершать преступлений. В то же время суд учел рецидив преступлений, предыдущую судимость (по ч. 4 ст. 185 УК Украины), посредственную характеристику, отсутствие трудоустройства и пребывания на учете у нарколога. Обстоятельством, смягчающим наказание, стало искреннее раскаяние.

Суд назначил мужчине окончательное наказание в виде семи лет лишения свободы, учитывая предыдущий приговор, вынесенный Шевченковским судом 17 декабря 2024 года.

Кроме тюремного срока, с обвиняемого взыщут более 58 тысяч гривен в пользу КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района", более 7 тысяч гривен в пользу потерпевшей, а также почти 13 тысяч гривен процессуальных издержек.

Напомним, в Тернополе судили военнослужащего, который за взятку предлагал военнообязанному избежать мобилизации.

Также недавно во Франции произошло смертельное ДТП с участием автобуса, где были подростки из Украины. Водителя будут судить.

Киев суд грабеж ограбление судебные решения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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