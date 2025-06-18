В Киеве осужден вор, который систематически похищал Bolt-самокаты и ювелирку

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Киеве Подольский районный суд огласил приговор мужчине, который на протяжении нескольких месяцев систематически воровал электросамокаты компании Bolt, велосипеды, электронику, украшения и другие ценности из магазинов в столице. По совокупности преступлений он приговорен к семи годам лишения свободы.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Опендатабот.

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Согласно материалам дела, обвиняемый, начиная с мая 2024 года, неоднократно разбирал электросамокаты в Киеве. Он вытаскивал из них аккумуляторы, контроллеры и колеса. Все самокаты принадлежали компании "Bolt Оперейшнз Украина", которая понесла убытки на десятки тысяч гривен.

Кроме похищений самокатов, подсудимый обворовывал еще и автомобили, подвалы, дома, квартиры и офисные помещения. В июне и июле он вынес ценности из частного дома на улице Садовского, проник в квартиры по улицам Выговского и Стеценко, а также совершил кражу ноутбука в подвале Киево-Могилянской академии. Из помещений злоумышленник выносил преимущественно золотые украшения, чем нанес потерпевшим ущерб на более 120 тысяч гривен.

Одним из эпизодов стал открытый грабеж, когда обвиняемый вырвал кошелек из рук потерпевшего возле жилого дома на улице Ивана Ижакевича.

В суде обвиняемый признал вину, раскаялся и заявил, что больше не будет совершать преступлений. В то же время суд учел рецидив преступлений, предыдущую судимость (по ч. 4 ст. 185 УК Украины), посредственную характеристику, отсутствие трудоустройства и пребывания на учете у нарколога. Обстоятельством, смягчающим наказание, стало искреннее раскаяние.

Суд назначил мужчине окончательное наказание в виде семи лет лишения свободы, учитывая предыдущий приговор, вынесенный Шевченковским судом 17 декабря 2024 года.

Кроме тюремного срока, с обвиняемого взыщут более 58 тысяч гривен в пользу КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района", более 7 тысяч гривен в пользу потерпевшей, а также почти 13 тысяч гривен процессуальных издержек.

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