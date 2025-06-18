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Головна Київ У Києві судили серійного крадія ювелірки та самокатів Bolt

У Києві судили серійного крадія ювелірки та самокатів Bolt

Ua en ru
Дата публікації: 18 червня 2025 10:45
У Києві засуджено злодія, який систематично викрадав Bolt-самокати та ювелірку
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Ключові моменти У Києві чоловік розбирав самокати та грабував магазини

У Києві Подільський районний суд оголосив вирок чоловікові, який упродовж кількох місяців систематично крав електросамокати компанії Bolt, велосипеди,  електроніку, прикраси та інші цінності з магазинів у столиці. За сукупністю злочинів його засуджено до семи років позбавлення волі.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Опендатабот

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У Києві чоловік розбирав самокати та грабував магазини 

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений, починаючи з травня 2024 року, неодноразово розбирав електросамокати в Києві. Він витягав з них акумулятори, контролери та колеса. Усі самокати належали компанії "Bolt Оперейшнз Україна", яка зазнала збитків на десятки тисяч гривень.

Крім викрадень самокатів, підсудний обкрадав ще й автомобілі, підвали, будинки, квартири та офісні приміщення. У червні та липні він виніс цінності з приватного будинку на вулиці Садовського, проник до квартир по вулицях Виговського й Стеценка, а також скоїв крадіжку ноутбука у підвалі Києво-Могилянської академії. З помешкань зловмисник виносив переважно золоті прикраси, чим завдав потерпілим шкоду на понад 120 тисяч гривень.

Одним з епізодів став відкритий грабіж, коли обвинувачений вирвав гаманець із рук потерпілого біля житлового будинку на вулиці Івана Їжакевича. 

У суді обвинувачений визнав провину, розкаявся й заявив, що більше не вчинятиме злочинів. Водночас суд врахував рецидив злочинів, попередню судимість (за ч. 4 ст. 185 КК України), посередню характеристику, відсутність працевлаштування та перебування на обліку у нарколога. Обставиною, що пом’якшує покарання, стало щире каяття.

Суд призначив чоловікові остаточне покарання у вигляді семи років позбавлення волі, враховуючи попередній вирок, винесений Шевченківським судом 17 грудня 2024 року.

Окрім тюремного строку, з обвинуваченого стягнуть понад 58 тисяч гривень на користь КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району", понад 7 тисяч гривень на користь потерпілої, а також майже 13 тисяч гривень процесуальних витрат.

Нагадаємо, у Тернополі судили військовослужбовця, який за хабар пропонував військовозобов'язаному уникнути мобілізації.

Також нещодавно у Франції сталася смертельна ДТП за участі автобуса, де були підлітки з України. Водія будуть судити

Київ суд грабіж пограбування судові рішення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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