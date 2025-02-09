В Киеве мужчина незаконно использовал топливную карточку "Эпицентра"

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Freepik

В Киеве водитель Эпицентра получил топливную карточку для выполнения служебных обязанностей и растратил на АЗС WOG 2 959 гривен. Суд обязал его уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Материалы по этому делу хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что в соответствии с приказом TOB "Эпицентр К" мужчину перевели с должности уборщика территории хозяйственного отдела на должность водителя транспортно-уборочной машины отдела доставки. За ним был закреплен трактор и выдана топливная карта сети "WOG".

Фигурант дела, управляя собственным автомобилем "Daewoo Lanos", в багажнике, которого находились канистры для топлива, прибыл на АЗС "WOG", воспользовавшись выданной ему в TOB "Эпицентр К" топливной карточкой "WOG", заправил выше указанные канистры топливом "Дизель Евро-5" в количестве 100 литров, на общую сумму 2 959 гривен.

Совершив эти действия, гражданин предоставил руководству отдела доставки ООО "Эпицентр К" информацию об использовании топлива "Дизель Евро-5", в количестве 100 литров, во время работы трактора, для включения в бухгалтерский отчет.

Подозреваемый признал свою вину. Он просил суд рассмотреть уголовное производство по его обвинению в упрощенном порядке без проведения судебного разбирательства на судебном заседании.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным в совершении кражи. Обвиняемому назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове нетрезвая женщина во время ссоры убила своего мужа. Суд отправил ее за решетку.

Также во Львове судили мужчину за убийство 37-летней сожительницы. Он объяснил это тем, что женщина сделала аборт без его ведома.