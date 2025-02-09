У Києві чоловік незаконно використав паливну картку "Епіцентру"

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Freepik

У Києві водій Епіцентру отримав паливну картку для виконання службових обов'язків та розтратив на АЗС WOG 2 959 гривень. Суд зобов'язав його сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Матеріали у цій справі зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що відповідно до наказу TOB "Епіцентр К" чоловіка перевели з посади прибиральника території господарського відділу на посаду водія транспортно-прибиральної машини відділу доставки. За ним був закріплений трактор та видано паливну картку мережі "WOG".

Фігурант справи, керуючи власним автомобілем "Daewoo Lanos", в багажнику, якого знаходились каністри для палива, прибув на АЗС "WOG", скориставшись виданою йому в TOB "Епіцентр К" паливною карткою "WOG", заправив вище вказані каністри пальним "Дизель Євро-5" в кількості 100 літрів, на загальну суму 2 959 гривень.

Здійснивши ці дії, громадянин надав керівництву відділу доставки ТОВ "Епіцентр К" інформацію про використання пального "Дизель Євро-5", в кількості 100 літрів, під час роботи трактора, для включення до бухгалтерського звіту.

Підозрюваний визнав свою провину. Він просив суд розглянути кримінальне провадження за його обвинуваченням у спрощеному порядку без проведення судового розгляду на судовому засіданні.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні крадіжки. Обвинувачуваному призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові нетвереза жінка під час сварки вбила свого чоловіка. Суд відправив її за ґрати.

Також у Львові судили чоловіка за вбивство 37-річної співмешканки. Він пояснив це тим, що жінка зробила аборт без його відома.