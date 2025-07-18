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В Киеве судили женщину за поджог авто ВСУ — какое наказание суда

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 01:03
Жительница столицы за деньги подожгла авто ВСУ за что получила приговор суда
Подожженное авто ВСУ. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В Киеве суд Деснянского района признал виновной женщину, которая подожгла авто бойца ВСУ. Также ее признали виновной в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд установил, что в августе 2024 года подсудимая, ища подработку через мессенджер Telegram, согласилась на предложение неизвестного мужчины поджечь автомобиль военных за вознаграждение в размере тысячи долларов США.

Злоумышленница заметила на улице зеленый Volkswagen Transporter, похожий на транспортное средство, которое может использоваться военнослужащими. После фотографирования автомобиля она согласовала поджог с куратором. Поздно ночью женщина совершила поджог автомобиля.

Подсудимая сообщила суду, что заказчик требовал снять процесс горения автомобиля, однако она не успела это сделать из-за страха, который охватил ее после того, как на место происшествия начали сходиться люди.

Подсудимая признала свою вину и заявила о корыстных мотивах своих действий. Она также сообщила, что сделала для себя правильные выводы, и вместе с отцом приобрела для военного аналогичный автомобиль.

Решение суда

Суд учел, что подсудимая ранее не судима, но привлекалась к уголовной ответственности, не работает, не имеет семьи, характеризуется посредственно по месту жительства, страдает болезнями, требующими постоянного лечения.

Учитывая тяжесть совершенного преступления и обстоятельства дела, суд пришел к выводу о невозможности исправления подсудимой без изоляции от общества и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Харькове судили женщину, которая уничтожила чужое имущество поджогом, совершив таким образом диверсию. За это ей назначили жесткое наказание.

Напомним, недавно мы писали, что житель Ровно распространял информацию о дислокации военных ВСУ. За это его привлекли для уголовной ответственности.

Киев суд ВСУ поджог судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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