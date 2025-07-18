Мешканка столиці за гроші підпалила авто ЗСУ за що отримала вирок суду

Підпалене авто ЗСУ. Ілюстративне фото: ДСНС України

У Києві суд Деснянського району визнав винною жінку, яка підпалила авто бійця ЗСУ. Також її визнали винною у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд встановив, що в серпні 2024 року підсудна особа, шукаючи підробіток через месенджер Telegram, погодилась на пропозицію невідомого чоловіка підпалити автомобіль військових за винагороду у розмірі тисячі доларів США.

Зловмисниця помітила на вулиці зелений Volkswagen Transporter, схожий на транспортний засіб, який може використовуватись військовослужбовцями. Після фотографування автомобіля вона погодила підпал з куратором. Пізно вночі жінка здійснила підпал автомобіля.

Підсудна особа повідомила суду, що замовник вимагав відзняти процес горіння автомобіля, однак вона не встигла це зробити через страх, який охопив її після того, як на місце події почали сходитися люди.

Підсудна визнала свою вину та заявила про корисливі мотиви своїх дій. Вона також повідомила, що зробила для себе правильні висновки, і разом з батьком придбала для військового аналогічний автомобіль.

Рішення суду

Суд врахував, що підсудна особа раніше не судима, але притягувалась до кримінальної відповідальності, не працює, не має сім'ї, характеризується посередньо за місцем проживання, страждає на хвороби, які потребують постійного лікування.

Враховуючи тяжкість скоєного злочину та обставини справи, суд дійшов висновку про неможливість виправлення підсудної особи без ізоляції від суспільства і призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Харкові судили жінку, яка знищила чуже майно підпалом, вчинивши таким чином диверсію. За це їй призначили жорстке покарання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що житель Рівного поширював інформацію про дислокацію військових ЗСУ. За це його притягнули для кримінальної відповідальності.