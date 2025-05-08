В Киеве мужчину осудили на пять лет за кражу телефона

Мужчина ворует телефон. Фото: Полиция Киева

В Киеве в суде вынесли приговор 32-летнему жителю Киевской области. Он похитил мобильный телефон с витрины магазина.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Происшествие случилось в январе этого года. В полицию обратился работник торгового заведения с сообщением о краже. На место прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции вместе с криминалистами. Правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого.

Им оказался ранее судимый житель Киевской области. Во время обыска полицейские нашли у него похищенный телефон, после чего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Похищенный телефон. Фото: Национальная полиция Украины

Злоумышленнику сообщили о подозрении по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса — кража, совершенная в условиях военного положения. На период досудебного расследования он находился под стражей. После завершения следственных действий дело направили в суд.

Во время судебного разбирательства было утверждено соглашение о признании виновности. В результате мужчину приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы. Похищенный мобильный телефон вернули владельцу.

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