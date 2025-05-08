У Києві чоловіка засудили на п'ять років за крадіжку телефону

У Києві судили злодія, який поцупив телефон з вітрини магазину
У Києві у суді винесли вирок 32-річному жителю Київської області. Він викрав мобільний телефон із вітрини магазину.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Чоловік вкрав телефон прямо з вітрини ТЦ
Подія трапилася в січні цього року. До поліції звернувся працівник торгівельного закладу з повідомленням про крадіжку. На місце прибула слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції разом із криміналістами. Правоохоронці переглянули записи камер відеоспостереження, опитали свідків і встановили особу підозрюваного.
Ним виявився раніше судимий мешканець Київщини. Під час обшуку поліцейські знайшли в нього викрадений телефон, після чого чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зловмиснику повідомили про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. На період досудового розслідування він перебував під вартою. Після завершення слідчих дій справу скерували до суду.
Під час судового розгляду було затверджено угоду про визнання винуватості. У результаті чоловіка засудили до п'яти років і двох місяців позбавлення волі. Викрадений мобільний телефон повернули власнику.
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