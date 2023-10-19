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В Киеве будут судить мужчину, который развращал несовершеннолетних

19 октября 2023 19:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве будут судить мужчину, который развращал несовершеннолетних
Судебное заседание. Иллюстративное фото: newch.tv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве будут судить 41-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. В течение двух лет он общался с подростками через социальные сети и мессенджеры.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Развращение несовершеннолетних

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры г. Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении 41-летнего киевлянина по обвинению в домогательстве детей.

Мужчина, который развращал детей в Киеве
Мужчина, который развращал детей. Фото: Киевская городская прокуратура​​​

Обвиняемый в течение двух лет общался с несовершеннолетними подростками через социальные сети и мессенджеры.

"Пользуясь возрастным преимуществом и отсутствием у детей жизненного опыта, легко входил к ним в доверие. Манипулировал и обольщал их за счет угощения продуктами питания и подарками в виде денежных средств", — говорится в сообщении.

После этого фигурант приглашал подростков к себе в дом, где совершал развращение.

Правоохранители изъяли по месту жительства обвиняемого флеш-накопители с фото- и видеоматериалами его незаконных действий.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, киевские прокуроры отправили за решетку мужчину, который совершал сексуальное насилие к своей родной дочери. Подозреваемый под стражей без права внесения залога.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области приговорили 53-летнего прикарпатца к 15 годам лишения свободы за изнасилование малолетнего ребенка. Произошло это в октябре 2022 года.

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