В Киеве будут судить мужчину, который развращал несовершеннолетних
В Киеве будут судить 41-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. В течение двух лет он общался с подростками через социальные сети и мессенджеры.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Развращение несовершеннолетних
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры г. Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении 41-летнего киевлянина по обвинению в домогательстве детей.
Обвиняемый в течение двух лет общался с несовершеннолетними подростками через социальные сети и мессенджеры.
"Пользуясь возрастным преимуществом и отсутствием у детей жизненного опыта, легко входил к ним в доверие. Манипулировал и обольщал их за счет угощения продуктами питания и подарками в виде денежных средств", — говорится в сообщении.
После этого фигурант приглашал подростков к себе в дом, где совершал развращение.
Правоохранители изъяли по месту жительства обвиняемого флеш-накопители с фото- и видеоматериалами его незаконных действий.
Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, киевские прокуроры отправили за решетку мужчину, который совершал сексуальное насилие к своей родной дочери. Подозреваемый под стражей без права внесения залога.
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