В Киеве будут судить мужчину, который развращал несовершеннолетних

Судебное заседание. Иллюстративное фото: newch.tv

В Киеве будут судить 41-летнего мужчину, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. В течение двух лет он общался с подростками через социальные сети и мессенджеры.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Развращение несовершеннолетних

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры г. Киева в суд направлен обвинительный акт в отношении 41-летнего киевлянина по обвинению в домогательстве детей.

Мужчина, который развращал детей. Фото: Киевская городская прокуратура​​​

Обвиняемый в течение двух лет общался с несовершеннолетними подростками через социальные сети и мессенджеры.

"Пользуясь возрастным преимуществом и отсутствием у детей жизненного опыта, легко входил к ним в доверие. Манипулировал и обольщал их за счет угощения продуктами питания и подарками в виде денежных средств", — говорится в сообщении.

После этого фигурант приглашал подростков к себе в дом, где совершал развращение.

Правоохранители изъяли по месту жительства обвиняемого флеш-накопители с фото- и видеоматериалами его незаконных действий.

Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, киевские прокуроры отправили за решетку мужчину, который совершал сексуальное насилие к своей родной дочери. Подозреваемый под стражей без права внесения залога.

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