У Києві судитимуть чоловіка, який розбещував неповнолітніх

Судове засідання. Ілюстративне фото: newch.tv

У Києві судитимуть 41-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо неповнолітніх. Протягом двох років він спілкувався з підлітками через соціальні мережі та месенджери.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Розбещення неповнолітніх

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно 41-річного киянина за обвинуваченням у домаганні до дітей.

Чоловік, який розбещував дітей. Фото: Київська міська прокуратура​​​​

Обвинувачений протягом двох років спілкувався з неповнолітніми підлітками через соціальні мережі та месенджери.

"Користуючись віковою перевагою та відсутністю у дітей життєвого досвіду, легко входив до них в довіру. Маніпулював та зваблював їх за рахунок пригощання продуктами харчування та подарунками у вигляді грошових коштів", — йдеться у повідомленні.

Після цього фігурант запрошував підлітків до себе до дому, де вчиняв розбещення.

Правоохоронці вилучили за місцем проживання обвинуваченого флеш-накопичувачі з фото- та відеоматеріалами його незаконних дій.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

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