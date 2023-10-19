У Києві судитимуть чоловіка, який розбещував неповнолітніх
У Києві судитимуть 41-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо неповнолітніх. Протягом двох років він спілкувався з підлітками через соціальні мережі та месенджери.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Розбещення неповнолітніх
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно 41-річного киянина за обвинуваченням у домаганні до дітей.
Обвинувачений протягом двох років спілкувався з неповнолітніми підлітками через соціальні мережі та месенджери.
"Користуючись віковою перевагою та відсутністю у дітей життєвого досвіду, легко входив до них в довіру. Маніпулював та зваблював їх за рахунок пригощання продуктами харчування та подарунками у вигляді грошових коштів", — йдеться у повідомленні.
Після цього фігурант запрошував підлітків до себе до дому, де вчиняв розбещення.
Правоохоронці вилучили за місцем проживання обвинуваченого флеш-накопичувачі з фото- та відеоматеріалами його незаконних дій.
Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.
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