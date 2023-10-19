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У Києві судитимуть чоловіка, який розбещував неповнолітніх

19 жовтня 2023 19:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві судитимуть чоловіка, який розбещував неповнолітніх
Судове засідання. Ілюстративне фото: newch.tv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві судитимуть 41-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо неповнолітніх. Протягом двох років він спілкувався з підлітками через соціальні мережі та месенджери. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Розбещення неповнолітніх

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м. Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно 41-річного киянина за обвинуваченням у домаганні до дітей. 

Чоловік, який розбещував дітей у Києві
Чоловік, який розбещував дітей. Фото: Київська міська прокуратура​​​​

Обвинувачений протягом двох років спілкувався з неповнолітніми підлітками через соціальні мережі та месенджери. 

"Користуючись віковою перевагою та відсутністю у дітей життєвого досвіду, легко входив до них в довіру. Маніпулював та зваблював їх за рахунок пригощання продуктами харчування та подарунками у вигляді грошових коштів", — йдеться у повідомленні.

Після цього фігурант запрошував підлітків до себе до дому, де вчиняв розбещення. 

Правоохоронці вилучили за місцем проживання обвинуваченого флеш-накопичувачі з фото- та відеоматеріалами його незаконних дій.

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, київські прокурори відправили за ґрати чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство до своєї рідної доньки. Підозрюваний під вартою без права внесення застави.

Також ми писали, що в Івано-Франківській області засудили 53-річного прикарпатця до 15 років позбавлення волі за зґвал­ту­ван­ня ма­ло­літньої дитини. Сталося це у жовтні 2022 року.

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