В Киеве будут судить мужчину за убийство подростка — детали следствия
В Киеве будут судить мужчину за убийство подростка. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает полиция Киева.
Убийство подростка в Киеве
Сообщается, что в октябре 2023 года полиция получила сообщение об обнаружении тела молодого человека с повреждениями у входа в многоэтажный жилой дом. Медики, прибывшие на место, подтвердили смерть юноши.
Полицейские установили, что жертва скончалась от травм, полученных в ходе конфликта с неизвестным. Ссора между юношей и взрослым мужчиной переросла в физическое столкновение, в ходе которого мужчина нанес подростку смертельный удар ножом в грудь. Преступник покинул место происшествия, а свидетели вызвали скорую помощь.
Вскоре полиция нашла и арестовала злоумышленника.
Следственные органы предъявили подозреваемому обвинение в умышленном убийстве и теперь ему грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований совместно с Нацполицией Украины ведут расследование предполагаемого умышленного убийства четырех человек в Лимане Донецкой области. В рамках дела был арестован солдат Национальной гвардии.
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