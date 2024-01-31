В Киеве будут судить мужчину за убийство подростка — детали следствия

Полиция работает на месте преступления. Фото: Полиция Киева

В Киеве будут судить мужчину за убийство подростка. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Убийство подростка в Киеве

Сообщается, что в октябре 2023 года полиция получила сообщение об обнаружении тела молодого человека с повреждениями у входа в многоэтажный жилой дом. Медики, прибывшие на место, подтвердили смерть юноши.

Полицейские установили, что жертва скончалась от травм, полученных в ходе конфликта с неизвестным. Ссора между юношей и взрослым мужчиной переросла в физическое столкновение, в ходе которого мужчина нанес подростку смертельный удар ножом в грудь. Преступник покинул место происшествия, а свидетели вызвали скорую помощь.

Вскоре полиция нашла и арестовала злоумышленника.

Орудие убийства. Фото: полиция Киева

Следственные органы предъявили подозреваемому обвинение в умышленном убийстве и теперь ему грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, следователи Государственного бюро расследований совместно с Нацполицией Украины ведут расследование предполагаемого умышленного убийства четырех человек в Лимане Донецкой области. В рамках дела был арестован солдат Национальной гвардии.

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