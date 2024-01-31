У Києві судитимуть чоловіка за вбивство підлітка — деталі слідства

Поліція працює на місці злочину. Фото: Поліція Києва

У Києві судитимуть чоловіка за вбивство підлітка. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Вбивство підлітка у Києві

Повідомляється, що у жовтні 2023 року поліція отримала повідомлення про виявлення тіла молодої людини з пошкодженнями біля входу до багатоповерхового житлового будинку. Медики, які прибули на місце підтвердили смерть юнака.

Поліцейські встановили, що жертва померла від травм, які були отримані в ході конфлікту з невідомим. Сварка між юнаком та дорослим чоловіком переросла у фізичне зіткнення, під час якого чоловік завдав підлітку смертельного удару ножем у груди. Злочинець залишив місце події, а свідки викликали швидку допомогу.

Незабаром поліція знайшла та заарештувала зловмисника.

Зброя вбивства. Фото: поліція Києва

Слідчі органи звинуватили підозрюваного в умисному вбивстві і тепер йому загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Нацполіцією України ведуть розслідування гаданого умисного вбивства чотирьох осіб у Лимані на Донеччині. У рамках справи було заарештовано солдата Національної гвардії.

Також ми писали, що у Запоріжжі 21 січня сталася стрілянина у сквері Прикордонників Олександрівського району. Внаслідок інциденту загинули жінка та чоловік.