У Києві судитимуть чоловіка за вбивство підлітка — деталі слідства
У Києві судитимуть чоловіка за вбивство підлітка. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє поліція Києва.
Вбивство підлітка у Києві
Повідомляється, що у жовтні 2023 року поліція отримала повідомлення про виявлення тіла молодої людини з пошкодженнями біля входу до багатоповерхового житлового будинку. Медики, які прибули на місце підтвердили смерть юнака.
Поліцейські встановили, що жертва померла від травм, які були отримані в ході конфлікту з невідомим. Сварка між юнаком та дорослим чоловіком переросла у фізичне зіткнення, під час якого чоловік завдав підлітку смертельного удару ножем у груди. Злочинець залишив місце події, а свідки викликали швидку допомогу.
Незабаром поліція знайшла та заарештувала зловмисника.
Слідчі органи звинуватили підозрюваного в умисному вбивстві і тепер йому загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.
Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Нацполіцією України ведуть розслідування гаданого умисного вбивства чотирьох осіб у Лимані на Донеччині. У рамках справи було заарештовано солдата Національної гвардії.
Також ми писали, що у Запоріжжі 21 січня сталася стрілянина у сквері Прикордонників Олександрівського району. Внаслідок інциденту загинули жінка та чоловік.
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