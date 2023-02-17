В Киеве будут судить двух адвокатов и врача, организовавших схему выезда мужчин за границу

По данным следствия, участники схемы потребовали от 10 до 12 тыс. долларов за выезд мужчин за границу

Правоохранители передали в суд дело в отношении двух адвокатов, врача и их сообщников, организовавших схему выезда за границу военнообязанных мужчин. По данным следствия, участники схемы потребовали от 10 до 12 тыс. долларов за выезд мужчин за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Детали дела

Как отмечается, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группы по фактам незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины на основании поддельных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, часть 3 статьи 28 части 3 статьи 358 УК Украины).

Согласно материалам следствия, группа лиц, в состав которой входили два адвоката, врач-психиатр и еще два участника, за денежное вознаграждение разработали и внедрили механизм изготовления и сбыта поддельных врачебных документов, с помощью которых мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в условиях военного положения.

"Стоимость "услуги" по изготовлению соответствующей справки военно-врачебной комиссии составляла от 10 до 12 тыс. долларов США. Таким образом участники организованной группы переправили через государственную границу Украины трех мужчин", — говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Речь идет, в частности, о выезде за пределы Украины мужчин, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей.

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