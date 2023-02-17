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В Киеве будут судить двух адвокатов и врача, организовавших схему выезда мужчин за границу

17 февраля 2023 16:29
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Киеве будут судить двух адвокатов и врача, организовавших схему выезда мужчин за границу
По данным следствия, участники схемы потребовали от 10 до 12 тыс. долларов за выезд мужчин за границу
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Правоохранители передали в суд дело в отношении двух адвокатов, врача и их сообщников, организовавших схему выезда за границу военнообязанных мужчин. По данным следствия, участники схемы потребовали от 10 до 12 тыс. долларов за выезд мужчин за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Детали дела

Как отмечается, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти участников организованной группы по фактам незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины на основании поддельных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, часть 3 статьи 28 части 3 статьи 358 УК Украины).

Согласно материалам следствия, группа лиц, в состав которой входили два адвоката, врач-психиатр и еще два участника, за денежное вознаграждение разработали и внедрили механизм изготовления и сбыта поддельных врачебных документов, с помощью которых мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в условиях военного положения.

"Стоимость "услуги" по изготовлению соответствующей справки военно-врачебной комиссии составляла от 10 до 12 тыс. долларов США. Таким образом участники организованной группы переправили через государственную границу Украины трех мужчин", — говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Речь идет, в частности, о выезде за пределы Украины мужчин, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей.

Также мы писали, какие обстоятельства не дают права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Юрист Владислав Юрчак ранее рассказал, могут ли украинским мужчинам, находящимся за границей, вручать повестки.

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