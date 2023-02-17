У Києві судитимуть двох адвокатів та лікаря, які організували схему виїзду чоловіків за кордон

За даними слідства, учасники схеми вимагали від 10 до 12 тис. доларів за виїзд чоловіків за кордон

Правоохоронці передали до суду справу щодо двох адвокатів, лікаря та їхніх спільників, які організували схему виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків. За даними слідства, учасники схеми вимагали від 10 до 12 тис. доларів за виїзд чоловіків за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Деталі справи

Як зазначається, прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно п'яти учасників організованої групи за фактами незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України на підставі підроблених документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, група осіб, до складу якої входило два адвокати, лікар-психіатр та ще два учасника, за грошову винагороду розробили та впровадили механізм виготовлення та збуту підроблених лікарських документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану.

"Вартість "послуги" з виготовлення відповідної довідки військово-лікарської комісії складала від 10 до 12 тис. доларів США. У такий спосіб учасники організованої групи переправили через державний кордон України трьох чоловіків", — йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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