В Киеве будут судить двух мужчин за сбыт фальшивых долларов — детали

Мужчина считает доллары. Иллюстративное фото: Pexels

В Киеве скоро начнется судебный процесс над двумя мужчинами за сбыт фальшивых денег. У них изъяли более 60 тысяч фальшивых долларов.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в четверг, 18 апреля.

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Детали следствия

Прокуратура столицы завершила досудебное следствие против двух лиц, обвиненных в сговоре с целью нелегальных операций с фальшивыми долларами США.

В июне прошлого года двое украинцев, проживающих в западных регионах, организовали в столице продажу фальшивых долларов. В ходе расследования было установлено три факта продажи фальшивых 100-долларовых банкнот на общую сумму 355 штук. Когда один из подозреваемых был задержан с поличным, у него нашли еще 25 тысяч долларов с признаками фальсификации.

Задержание злоумышленника. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые средства. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые средства. Фото: Киевская городская прокуратура

Изъятые средства. Фото: Киевская городская прокуратура

После завершения предварительного расследования обвинительные документы в отношении обоих фигурантов были направлены в суд.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, что детективы из Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) завершили расследование по схеме, повлекшей незаконный вывод более 20 миллионов долларов со счетов АО "Укртатнафта" в первый день российского вторжения в Украину.

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