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У Києві судитимуть двох чоловіків за збут фальшивих доларів — деталі

18 квітня 2024 16:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві судитимуть двох чоловіків за збут фальшивих доларів — деталі
Чоловік рахує долари. Ілюстративне фото: Pexels
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Києві незабаром розпочнеться судовий процес над двома чоловіками за збут фальшивих грошей. У них вилучили понад 60 тисяч фальшивих доларів США.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 18 квітня.

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Деталі слідства

Прокуратура столиці завершила досудове слідство проти двох осіб, звинувачених у змові з метою здійснення нелегальних операцій із фальшивими доларами США.

У червні минулого року двоє українців, які проживають у західних регіонах, організували у столиці продаж фальшивих доларів.  Під час розслідування було встановлено три факти продажу фальшивих 100-доларових банкнот на загальну суму 355 штук. Коли одного з підозрюваних затримали на місці злочину, у нього знайшли ще 25 тисяч доларів із ознаками фальсифікації.

 

Затримання зловмишника. Фото: Київська міська прокуратура
Затримання зловмишника. Фото: Київська міська прокуратура 
Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура
 Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура
Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура
 Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура
Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура
 Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура

Після завершення попереднього розслідування, обвинувальні документи щодо обох фігурантів були направлені до суду.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що детективи з Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершили розслідування щодо схеми, яка спричинила незаконне виведення понад 20 мільйонів доларів з рахунків АТ "Укртатнафта" у перший день російського вторгнення в Україну. 

Раніше ми писали, що одне з підприємств в Одесі протягом чотирьох років не сплачувало податок на прибуток.

Київ
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долар
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БЕБ

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