У Києві судитимуть двох чоловіків за збут фальшивих доларів — деталі

Чоловік рахує долари. Ілюстративне фото: Pexels

В Києві незабаром розпочнеться судовий процес над двома чоловіками за збут фальшивих грошей. У них вилучили понад 60 тисяч фальшивих доларів США.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у четвер, 18 квітня.

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Деталі слідства

Прокуратура столиці завершила досудове слідство проти двох осіб, звинувачених у змові з метою здійснення нелегальних операцій із фальшивими доларами США.

У червні минулого року двоє українців, які проживають у західних регіонах, організували у столиці продаж фальшивих доларів. Під час розслідування було встановлено три факти продажу фальшивих 100-доларових банкнот на загальну суму 355 штук. Коли одного з підозрюваних затримали на місці злочину, у нього знайшли ще 25 тисяч доларів із ознаками фальсифікації.

Затримання зловмишника. Фото: Київська міська прокуратура

Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура

Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура

Вилучені кошти. Фото: Київська міська прокуратура

Після завершення попереднього розслідування, обвинувальні документи щодо обох фігурантів були направлені до суду.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, що детективи з Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершили розслідування щодо схеми, яка спричинила незаконне виведення понад 20 мільйонів доларів з рахунків АТ "Укртатнафта" у перший день російського вторгнення в Україну.

Раніше ми писали, що одне з підприємств в Одесі протягом чотирьох років не сплачувало податок на прибуток.