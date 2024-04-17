В Киеве будут судить руководителей участков по удержанию зеленых насаждений из-за фейковых зарплат

Правоохранитель и задержанная злоумышленница. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве будут судить трех руководителей участков коммунального предприятия по удержанию зеленых насаждений Подольского района. Они выплатили более 1,2 млн гривен зарплаты "мертвым душам" на должностях сторожей и озеленителей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 17 апреля.

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Фейковые выплаты зарплаты

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры и Подольской окружной прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении организованной группы лиц в составе трех начальников участков КП по содержанию зеленых насаждений Подольского района г. Киева. Их будут судить за внесение ложных сведений в официальные документы и растрату средств в крупных размерах в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Должностные лица предприятия по содержанию зеленых насаждений Подольского района якобы трудоустроили десять подконтрольных лиц на должности сторожей и озеленителей. Однако они знали, что на самом деле этих работников на рабочем месте никогда не было и они не выполняли никакой работы.

Задержанные фигуранты. Фото: t.me/kyiv_pro_office

С мая 2021 по октябрь 2022 этим лицам начисляли и выплатили более 1,2 млн грн, что является растратой бюджетных средств.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, один из чиновников Одесской таможни зарабатывал на том, что требовал взятки от импортеров. К схеме он привлек подчиненных, а теперь всем участникам грозит лишение свободы.

Также в Днепропетровской области разоблачили мэра и секретаря городского совета на взятке. Они хотели обогатиться на 30 тысяч долларов.