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У Києві судитимуть керівників дільниць з утримання зелених насаджень через фейкові зарплати

17 квітня 2024 13:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві судитимуть керівників дільниць з утримання зелених насаджень через фейкові зарплати
Правоохоронець та затримана зловмисниця. Фото: t.me/kyiv_pro_office
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві судитимуть трьох керівників дільниць комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Подільського району. Вони виплатили понад 1,2 млн гривень зарплати "мертвим душам" на посадах сторожів та озеленювачів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 17 квітня.

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Фейкові виплати зарплати

"За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури та Подільської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованої групи осіб у складі трьох начальників дільниць КП по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва. Їх судитимуть за внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та розтрату коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці та затриманий фігурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Службові особи підприємства з утримання зелених насаджень Подільського району нібито працевлаштували десять підконтрольних осіб на посади сторожів та озеленювачів. Однак вони знали, що насправді цих працівників на робочому місці ніколи не було та вони не виконували жодної роботи.

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Затримані фігуранти. Фото: t.me/kyiv_pro_office

З травня 2021 року по жовтень 2022 року цим особам нараховували та виплатили понад 1,2 млн грн, що є розтратою бюджетних коштів.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, один з високопосадовців Одеської митниці заробляв на тому, що вимагав хабарі від імпортерів. До схеми він залучив підлеглих, а тепер усім учасникам загрожує позбавлення волі. 

Також у Дніпропетровській області викрили мера та секретаря міської ради на хабарі. Вони хотіли збагатитися на 30 тисяч доларів.

Київ
зарплати
суд
правосуддя
гроші
прокуратура

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