В Киеве будут судить генподрядчика, который ремонтировал Подольский мост

В Киеве будут судить подрядчика, ремонтировавшего Подольский мост
В Киеве будут судить генерального подрядчика, который завысил на 24 миллиона гривен расходы на аренду техники во время строительства Подольского моста. Речь идет о кранах, насосах и буровых установках.
Об этом сообщили Киевской городской прокуратуре в четверг, 22 января.
Генподрядчик завысил цены на стройтехнику
Прокуратура столицы направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя генподрядной организации, которая осуществляет строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве. Ему инкриминируют растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Следствие установило, что в апреле 2017 года КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева" и генподрядчик заключили договор на строительство Подольского мостового перехода в Киеве.
"В июне 2023 года заказчик работ, генподрядчик и подрядная организация подписали акты приемки выполненных строительных работ в части расходов на работу привлеченной спецтехники — кранов, насосов, буровых установок", — говорится в сообщении прокуратуры.
Также отмечается, что согласно заключению строительно-технической экспертизы, расходы на аренду указанных выше машин и механизмов завышены более 24 млн гривен.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела. Прокурором заявлен иск о возмещении причиненного ущерба.
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