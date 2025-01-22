В Киеве будут судить генподрядчика, который ремонтировал Подольский мост

Задержание подозреваемого. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить генерального подрядчика, который завысил на 24 миллиона гривен расходы на аренду техники во время строительства Подольского моста. Речь идет о кранах, насосах и буровых установках.

Об этом сообщили Киевской городской прокуратуре в четверг, 22 января.

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Прокуратура столицы направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя генподрядной организации, которая осуществляет строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве. Ему инкриминируют растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Следствие установило, что в апреле 2017 года КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева" и генподрядчик заключили договор на строительство Подольского мостового перехода в Киеве.

"В июне 2023 года заказчик работ, генподрядчик и подрядная организация подписали акты приемки выполненных строительных работ в части расходов на работу привлеченной спецтехники — кранов, насосов, буровых установок", — говорится в сообщении прокуратуры.

Также отмечается, что согласно заключению строительно-технической экспертизы, расходы на аренду указанных выше машин и механизмов завышены более 24 млн гривен.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела. Прокурором заявлен иск о возмещении причиненного ущерба.

Подольский мост через Днепр. Фото: Киевская городская прокуратура

Опоры Подольского моста возле берега. Фото: Киевская городская прокуратура

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